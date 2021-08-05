MSI выпустила ноутбук-трансформер Summit E16 Flip

Компания MSI сообщила о выпуске ноутбука-трансформера Summit E16 Flip, ориентированного прежде всего на бизнес-пользователей. Устройство было анонсировано на онлайн-мероприятии MSIology в апреле этого года.

Устройство оборудовано 16-дюймовым сенсорным дисплеем. Крышка откидывается на 360 градусов, что позволяет использовать ноутбук в режиме планшета. Металлический корпус отличается повышенной прочностью, а экранные шарниры рассчитаны на долгие годы активной эксплуатации. Панель обладает разрешением QHD+, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Поддерживается управление при помощи пера MSI Pen.

В основу MSI Summit E16 Flip положен процессор Intel Core i7-1195G7 (5,0 GHz) поколения Tiger Lake. Объем оперативной памяти составляет до 32 Gb. Ноутбук может быть оборудован дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, твердотельным накопителем NVMe M.2, адаптерами беспроводной связи Killer Wi-Fi 6E AX1675 и Bluetooth 5.2.

Емкость аккумуляторной батареи — 70 Вт ч. В оснащение входят два порта Thunderbolt, интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-A и HDMI и стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый. Есть физическая шторка для камеры и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 358,2 × 258,5 × 16,9 мм, вес — около 2 кг. Применяется операционная система Windows 10 Pro. В ноутбуке реализовано эффективное шумоподавление и устранение шумов в видеосигнале, работа которого особенно заметна в условиях плохой освещенности.