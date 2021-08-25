Motorola представила новую версию Moto G50 5G с процессором MediaTek Dimensity 700

В конце марта этого года компания Motorola выпустила в Европе бюджетный смартфон Moto G50 5G с процессором Snapdragon 480. Сегодня в Австралии была представлена новая версия модели с MediaTek Dimensity 700. Чип имеет встроенный 5G-модем, а также два производительных ядра Cortex-A76 с частотой 2.2 GHz и шесть энергоэффективных Cortex-A55 на 2.0 GHz. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость накопителя — 128 Gb.

Различия также есть в камерах и размещении дактилоскопического датчика, который у новинки находится сбоку. Характеристики смартфона включают 6.5-дюймовый IPS-экран разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz, основную камеру (48 Мп, 2 Мп и 2 Мп), фронтальную на 13 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с 15-ваттной зарядкой, NFC, разъем для наушников и слот для microSD. Смартфон поставляется с Android 11 и оболочкой Motorola My UX.

Новая версия Moto G50 5G будет доступна пока что только в Австралии. Цена составляет ориентировочно 246 евро. О доступности в других странах информации нет.