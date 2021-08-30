Мировые продажи электромобилей в первом полугодии показали высокий рост

Опубликован отчет аналитической компании Canalys о глобальных продажах электромобилей в первом полугодии этого года.

Утверждается, что за первое полугодие в мире было продано 2,6 млн. электромобилей. Это на 160% больше, чем в первом полугодии 2020 года. В отчет входят как аккумуляторные электромобили, так и подключаемые к сети гибридные электромобили. Отмечается, что рост продаж электромобилей намного превысил рост автомобильного рынка, составивший 26%.

Аналитики прогнозируют, что высокий спрос на электромобили сохранится и во втором полугодии, особенно на двух ведущих рынках – китайском и европейском. В первом полугодии в Китае было продано 1,1 млн. электромобилей, что составляет 12% от всех проданных там легковых автомобилей. В Европе электромобилей было продано 1 млн. единиц, что составляет 15%. Суммарно на эти рынки приходится 87% всех продаж электромобилей во всем мире.

Лидером рынка остается Tesla с долей 15%. На втором месте — Volkswagen Group с 13%. Третье место занимает SGMW (объединение SAIC, GM и Wuling) — с 11%. В пятерку также вошли BMW Group и Stellantis, заняв четвертое и пятое места соответственно.