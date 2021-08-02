Мировые поставки ПК во втором квартале 2021 года увеличились на 15%

Компания Counterpoint Technology Market Research сообщает о том, что поставки ПК во втором квартале 2021 года поднялись на 15% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В течение квартала было отгружено 80,1 млн. компьютеров.

Отмечается, что спрос на ноутбуки и десктопы остается высоким в связи с пандемией коронавируса. Пользователи по всему миру продолжают приобретать дополнительную вычислительную технику для работы и учебы на дому. В коммерческом сегменте рост был больше, чем в потребительском. Аналитики отмечают, что наблюдается глобальная нехватка электронных компонентов, которая приводит к дисбалансу между заказами и фактическими поставками. Эта ситуация не улучшится во второй половине текущего года. А поэтому традиционные сезонные тенденции на ПК-рынке могут быть нарушены. Ожидается, что по итогам 2021 года мировые поставки ПК достигнут нового пика, невиданного с начала прошлого десятилетия.

Во втором квартале лидирующее положение на глобальном компьютерном рынке заняла компания Lenovo, на которую приходится 25% поставок. Доля HP равна 23%, Dell — 17,2%.

На четвертой строке расположилась Apple с 7,5%. Отмечается, что выпуск моделей Apple Mac на процессорах Apple M1 сильно стимулировал спрос, поэтому продажи компьютеров Apple оказались рекордно высоки. За квартал было продано 6 млн. штук, 90% — на процессорах Apple M1.