Microsoft выпустил ISO-образы Windows 11 для «чистой» установки системы

Компания Microsoft опубликовала ISO-образы бета-версии операционной системы Windows 11 Insider Preview. Предлагается скачать сборку под номером Build 22000.132, которая доступна на обоих каналах Dev и Beta.

Для установки предварительной версии Windows 11 необходимо быть участником программы тестирования Windows Insider Program. Кроме того, в специальном разделе сайта Microsoft нужно убедиться в том, что компьютер соответствует минимальным требованиям, после чего можно приступить к загрузке ISO-образа.

Свежая сборка позволяет выполнить «чистую» установку ОС, а также получить доступ к некоторым новым функциям в процессе ее инсталляции.

Выпущенные ISO-образы стали первыми для Windows 11. Прежде Microsoft распространяла апдейты системы только через «Центр обновления» среди участников программы тестирования.