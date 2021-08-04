Microsoft ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для офисных сотрудников в США

Компания Microsoft ввела обязательную вакцинацию для офисных сотрудников. С сентября 2021 года все работники, поставщики и посетители офисов корпорации в США обязаны предъявить справку о вакцинации от COVID-19. Для посетителей, которые не делают прививку из-за противопоказаний и других уважительных причин, установят отдельные правила допуска.

В полном объеме Microsoft возобновит работу офисов не раньше 4 октября. При необходимости компания скорректирует даты. Сотрудники, которые ухаживают за людьми с ослабленным иммунитетом или воспитывают маленьких детей, смогут работать из дома до января 2022 года.

Отметим, что другие IT-гиганты уже ввели обязательную вакцинацию в своих офисах. Facebook объявил об этом в конце июля. Google планировал открыть офисы в сентябре, но перенес официальное возвращение работников на 18 октября и потребовал от них вакцинироваться.

Крупные компании по-разному решают проблемы, связанные с пандемией. Например, стриминговый сервис Netflix стал первой крупной студией в Голливуде, которая обязал актеров и специалистов сделать прививку от COVID-19. Disney собирается привить 100% штатных сотрудников. А торговая сеть Walmart объявила, что вакцинированные сотрудники получат премию в размере 150 долларов.