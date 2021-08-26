Microsoft прекращает поддержку приложений Office на базе Android для пользователей Chrome OS

Компания Microsoft в ноябре 2017 года сделала один из своих основных программных продуктов пакет Office доступным для пользователей Chrome OS. Она выпустила версию Office for Android, которая подходила для установки на любом хромбуке с доступом к Google Play.

Теперь Microsoft намерена отказаться от поддержки Chrome OS — возможность загрузки пакета Office из магазина Google Play исчезнет.

Для доступа к офисным инструментам пользователям хромбуков с 18 сентября придется использовать интернет-сервисы Office.com или Outlook.com. При этом приложение Office по-прежнему будет доступно на устройствах с Android.

В Microsoft заявляют, что переход на онлайн-версии обеспечит пользователям доступ к дополнительным и премиум-функциям.