22.08.2021

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Microsoft представил проводную гарнитуру Xbox Stereo Headset

Xbox Stereo Headset

Компания Microsoft представила новую проводную гарнитуру начального уровня Xbox Stereo Headset. Новинка по внешнему виду очень похожа на беспроводную гарнитуру Xbox Wireless Headset.

Отмечается гибкая и легкая конструкция с регулируемым оголовьем, мягкие и большие амбушюры и регулятор громкости и выключения микрофона на правой амбушюре.

Подключаются гарнитура непосредственно к беспроводному геймпаду Xbox или другим устройствам через 3,5-мм разъем. Батарейки не требуются. Новинка получила поддержку технологий пространственного звучания, включая Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X.

Цена Xbox Stereo Headset составляет 60 долларов. Предзаказ уже открыт, в продажу поступит 21 сентября.

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