Microsoft представил обновленный Paint для Windows 11 с поддержкой темного режима

Главный менеджер по продуктам компании Microsoft Панос Панай (Panos Panay) опубликовал в Twitter видеоролик с демонстрацией интерфейса обновленный Paint.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV

— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021