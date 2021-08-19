19.08.2021

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Microsoft представил обновленный Paint для Windows 11 с поддержкой темного режима

Microsoft Paint

Главный менеджер по продуктам компании Microsoft Панос Панай (Panos Panay) опубликовал в Twitter видеоролик с демонстрацией интерфейса обновленный Paint.

Видеоролик демонстрирует работу с кистями, шрифтами и темную тему оформления. Инструменты выглядят более современно, их использование стало гораздо удобнее, чем в предыдущей версии приложения.

По всей видимости, в обновленном Paint так и не появилась поддержка слоев, но не исключено, что эта возможность появится позже.

Напомним, еще несколько лет назад Microsoft планировала удалить Paint из Windows и заменить его новым продуктом Paint 3D. Позднее было принято решение оставить традиционное приложение Paint в составе программной платформы.

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