Microsoft представил обновленный Paint для Windows 11 с поддержкой темного режима

Главный менеджер по продуктам компании Microsoft Панос Панай (Panos Panay) опубликовал в Twitter видеоролик с демонстрацией интерфейса обновленный Paint.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Видеоролик демонстрирует работу с кистями, шрифтами и темную тему оформления. Инструменты выглядят более современно, их использование стало гораздо удобнее, чем в предыдущей версии приложения.

По всей видимости, в обновленном Paint так и не появилась поддержка слоев, но не исключено, что эта возможность появится позже.

Напомним, еще несколько лет назад Microsoft планировала удалить Paint из Windows и заменить его новым продуктом Paint 3D. Позднее было принято решение оставить традиционное приложение Paint в составе программной платформы.