Microsoft объявила тарифы на Windows 365 Cloud

Компания Microsoft запустила сервис облачных виртуальных машин Windows 365 и раскрыла стоимость подписок на разные конфигурации железа.

Предполагается, что сервис поможет «дешево» решить проблему слабых ПК у удаленных сотрудников. Платформа работает прямо в браузере, необходим только быстрый интернет. Воспользоваться новым сервисом смогут коммерческие клиенты Microsoft, выбирая один из доступных вариантов подписки.

Официальный анонс Windows 365 состоялся в прошлом месяце и уже тогда компания раскрыла стоимость одного из тарифных планов, в рамках которого за 31 доллар в месяц пользователь может получить доступ к виртуальной машине с двумя виртуальными процессорами, 4 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 Gb. Теперь же Microsoft опубликовала полный список цен на разные тарифы, доступные для компаний, которые имеют до 300 рабочих мест, а также для крупных корпоративных клиентов.

Минимальная стоимость подписки на использование сервиса Windows 365 составляет 20 долларов в месяц. За эти деньги пользователю предлагается удаленное рабочее место с одним виртуальным процессором, 2 Gb оперативной памяти и накопителем емкостью 64 Gb. В максимальной конфигурации предполагается использование виртуальной машины с восемью виртуальными процессорами, 32 Gb оперативной памяти и накопителем на 512 Gb за 158 долларов.

С полным списком можно ознакомиться по следующей ссылке.