Microsoft обновил приложение PowerToys в Windows 11

В Windows 11 появится обновленный инструмент PowerToys. Это набор бесплатных системных утилит, предназначенных для опытных пользователей, разработанных Microsoft для использования в операционной системе Windows.

Приложение получит обновленный дизайн с закругленными углами окон и другими улучшениями, которые приведут его к соответствию общего стиля пользовательского интерфейса программной платформы.

Кроме того, продолжается разработка новых функций для PowerToys, причем этот процесс Microsoft ведет совместно с сообществом пользователей. В последней версии утилиты были добавлены средства оптимизации проводника, диспетчер окон FancyZones, руководства по использованию быстрых команд и многое другое. Ожидается появление нового интерфейса настроек, измененные и стандартизированные элементы управления, примененные ко всем страницам и меню приложения.