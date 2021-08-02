Microsoft обновил дизайн приложений Paint и Photos

Ранее разработчики компании Microsoft уже обновили некоторые стандартные приложения своей программной платформы, чтобы они лучше сочетались с обликом интерфейса Windows 11. Теперь очередь дошла до приложений MS Paint и Photos (Фотографии).

В новом дизайне Paint разработчики упростили панель инструментов, сделав ее более удобной. Устаревший ленточный дизайн был заменен новым, выполненным в стиле Fluent Design. В верхней части рабочего пространства размещены основные элементы управления, такие как «Файл», «Редактировать» и др. Здесь же можно выбирать разные кисти и другие инструменты рисования. Кнопки отмены/возврата теперь появляются рядом с параметрами «Файл» и «Просмотр» в заголовке. Paint теперь имеет закругленные углы и элементы управления WinUI как часть обновления Windows 11. Приложение Paint не получит никаких новых функций или улучшений, а обновление — это просто свежий вид.

Что касается приложения Photos, то оно также получило обновленный дизайн интерфейса и стало более производительным. Инструменты редактирования размещены в верхней части рабочего пространства подобно тому, как это реализовано во многих мобильных редакторах изображений для Android и iOS.

Microsoft продолжает работать над созданием обновленного интерфейса для других стандартных приложений Windows.