Microsoft не будет блокировать Windows 11 на старых ПК

Компания Microsoft объявила, что новую операционную систему Windows 11 можно будет установить на старые компьютеры, характеристики которых не отвечают ранее объявленным системным требованиям.

Объявленные ранее системные требования для установки Windows 11 вызвали массу недовольства среди пользователей. Компания объясняла это заботой о безопасности, добавив, что будет всячески бороться со всеми способами установки новой ОС на несовместимое оборудование.

Согласно новому объявлению, Microsoft пошла навстречу пользователям — Windows 11 все же можно будет установить на компьютеры, процессоры которых не соответствуют официальным требованиям и не будут проходить проверку на совместимость в фирменной утилите PC Health Check. Ограничение или блокировка установки ОС будет применяться только при попытке обновления с Windows 10 до Windows 11 через Windows Update (Центр обновления Windows). Владельцам «несовместимых» компьютеров нужно будет скачать ISO-образ системы и выполнить ручную установку.

Помимо этого, Microsoft провела дополнительные тесты и откорректировала минимальные системные требования, включив в них некоторые процессоры Intel седьмого поколения. Intel Core X-series и Xeon W-series теперь будут официально поддерживаться Windows 11, а также Intel Core 7820HQ, но для него есть дополнительные ограничения.

Что касается процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 1, то по результатам тестирования было решено, совместно с AMD, не включать их в список поддерживаемых Windows 11.

Microsoft отмечает, что устройства, не отвечающие минимальным требованиям к оборудованию, имеют на 52% больше сбоев, а отвечающие минимальным официальным спецификациям — на 99,8% работают без сбоев.