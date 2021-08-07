Microsoft начал тестирование ночного режима для Xbox

Компания Microsoft начала тестирование ночного режима работы для своих консолей Xbox — соответствующее обновление уже разослано участникам программы Xbox Insider. Новый режим способен снизить яркость экрана, светодиода на геймпаде и кнопки питания на самой консоли.

В ночном режиме есть много настроек, включая различные уровни затемнения и дополнительный фильтр синего света. Владельцы Xbox получили возможность регулировать яркость светодиодной подсветки на контроллере приставки, а также кнопки питания на корпусе консоли. При желании подсветку кнопки питания можно вообще отключить. Также можно настроить Xbox на переключение в системный темный режим и отключение HDR при включении ночного режима. Кроме этого, включение режима может происходить по расписанию.

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Информации о том, когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, в настоящее время нет.