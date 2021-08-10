Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro — первые планшеты Xiaomi за три года

Помимо флагманского смартфона Mi Mix 4 со скрытой фронтальной камерой компания Xiaomi представила сегодня новое поколение планшетов — Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.

Xiaomi Mi Pad 5 оснащается 11-дюймовым IPS-дисплеем c тонкими рамками, разрешением 2,5K (2560 х 1600 пикселей) с частотой обновления изображения 120 Hz, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10 и Dolby Vision.

Планшет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 860. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, встроенного накопителя — 128 или 256 Gb. Гаджет оборудован камерами на 13 Мп и 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 8760 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В основу легла оболочка MUIU for Pad. Толщина устройства — 6,86 мм, вес — 515 гр.

Стоимость Xiaomi Mi Pad 5:

6/128 Gb памяти — 308 долларов;

6/256 Gb памяти – 355 долларов.

Флагманский планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro отличается от базовой версии аккумулятором 8600 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт, восемью динамиками Dolby Atmos и двойными основными камерами. 5G-версия устройства оборудована камерой с датчиками на 50 и 5 Мп, а Wi-Fi-модификация получила сенсоры с разрешением 13 и 5 Мп.

Новинка построена базе производительного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 870 с модифицированной системой охлаждения. С помощью фирменной клавиатуры и стилуса можно превратить гаджет в компактный ноутбук.

Стоимость Xiaomi Mi Pad 5 Pro:

6/128 Gb памяти — 385 долларов;

6/256 Gb памяти — 432 доллара;

5G 6/256 Gb памяти — 540 долларов.

Дата начала продаж планшетов будет объявлена позднее.