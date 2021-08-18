Международный саммит для ИТ-директоров IDC CIO Summit 2021

C 9 по 10 сентября состоится саммит международного аналитического агентства IDC CIO Summit 2021 «Стратегии для построения устойчивых организаций в новой реальности». В мероприятии примут участие CIO и директора по ИТ из нескольких стран региона, включая Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизстан, Монголию, Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан. Мероприятие пройдет в гибридном формате в городе Нур-Султан (Республика Казахстан) и онлайн.

Исследования IDC подтверждают, что в свете последних событий цифровая трансформация ускорилась во всем мире. И если до 2020 года мы говорили: «Трансформируй бизнес или отстанешь от конкурентов», то сейчас мы утверждаем: «Трансформируй бизнес или ты рискуешь полным его закрытием».

Те, кто сделал первые шаги на пути цифровой трансформации, лучше других «акклиматизируются» в новых условиях, но путь будет долгим. Лидерами рынка станут те компании, которые смогут повысить устойчивость бизнеса, а значит будут способны адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, следуя при этом своей главной цели.

Динамичная повестка саммита включает презентации, панельные дискуссии, интервью, воркшопы и лучшие практики применения технологий. Участники получат представление о рыночной ситуации, технологических новинках и успешных стратегиях развития, которые помогут организациям в решении уникальных задач этого беспрецедентного времени. Такая информация станет ориентиром для организаций, стремящихся к успеху в постпандемическую эпоху.

Среди докладчиков:

Массимилиано Клапс , директор, Government Insights, IDC EMEA

, директор, Government Insights, IDC EMEA Джо Дигнан , глава европейского подразделения, IDC Government Insights

, глава европейского подразделения, IDC Government Insights Джозеф Пуччарелли , вице-президент группы, советник программы IT Executive, IDC

, вице-президент группы, советник программы IT Executive, IDC Малик Исламов , региональный менеджер в Казахстане, Средней Азии, Азербайджане, и Монголии, Veeam Software

, региональный менеджер в Казахстане, Средней Азии, Азербайджане, и Монголии, Veeam Software Манас Оспанов , менеджер по работе с ключевыми клиентами, Лаборатория Касперского — Центральная Азия и Монголия

, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Лаборатория Касперского — Центральная Азия и Монголия Кирилл Гончарук , директор дирекции информационных технологий, Укртелеком

, директор дирекции информационных технологий, Укртелеком Роберт Фариш , вице-президент, IDC в России и СНГ

, вице-президент, IDC в России и СНГ Андрей Беклемишев , вице-президент, IDC СНГ

, вице-президент, IDC СНГ Нурлан Мейрманов , CIO, главный директор по инновациям, Казахтелеком

, CIO, главный директор по инновациям, Казахтелеком Максим Гайфуллин , директор по цифровой трансформации бизнеса, Казцинк

, директор по цифровой трансформации бизнеса, Казцинк Асель Марченко , управляющий директор по ИТ, Halyk Finance

, управляющий директор по ИТ, Halyk Finance Алексей Шаравар , директор по изменениям и информационным технологиям, Beeline Казахстан

, директор по изменениям и информационным технологиям, Beeline Казахстан Павел Коктышев , CEO, Финтех Хаб МФЦА

, CEO, Финтех Хаб МФЦА Олег Дидиченко, заместитель директора департамента ИТ, УКРГАЗБАНК

В рамках саммита пройдет церемония награждения IDC Excellence Awards 2021, где будут отмечены ИТ-лидеры, успешно реализовавшие инициативы цифровой трансформации, в результате которых компании достигли ощутимые положительные результаты.

Саммит пройдет при поддержке: «Лаборатории Касперского», Veeam, Commvault, Lenovo, Check Point, Dell Technologies, Amazon Web Services, OutSystems.

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