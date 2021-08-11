MediaTek представила процессоры Dimensity 810 и Dimensity 920 для 5G-смартфонов

Компания MediaTek представила два процессора Dimensity 810 и Dimensity 920 для смартфонов среднего уровня с поддержкой 5G. Оба процессора выполнены по нормам 6-нанометровой технологии и содержат восемь вычислительных ядер.

Dimensity 810 получил ядра Arm Cortex-A55 и Arm Cortex-A76 с максимальной тактовой частотой 2,4 GHz вместе с графическим адаптером Mali-G57 MC2. Поддерживаются 64 Мп камеры, беспроводная связь Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.1. Платформа позволяет задействовать оперативную память LPDDR4x и флеш-накопители UFS 2.2.

Модель Dimensity 920 использует связку Arm Cortex-A78 и Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,5 и 2,1 GHz соответственно. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G68 MC4. Реализована поддержка камер с разрешением до 108 Мп, беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) и Bluetooth 5.2. Могут применяться чипы оперативной памяти LPDDR4x и LPDDR5, а также флеш-накопители стандарта UFS 2.1 и UFS 3.1.

Смартфоны на основе новых процессоров могут комплектоваться дисплеем с разрешением до 2520 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Hz.

Первые новинки с новыми процессорами MediaTek появятся уже в этом квартале. Ожидается, что Dimensity 810 дебютирует в Realme 8s.