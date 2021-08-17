MasterCard отказывается от использования магнитных полос на своих картах

Платежная система MasterCard собирается отказаться от магнитных полос на своих кредитных и дебетовых картах. Переход пройдет в период с 2024 по 2033 гг, поскольку бизнес постепенно переходит на более безопасные и удобные альтернативы. В компании утверждают, что она станет первой платежной системой, избавившейся от технологии, используемой с 1960-х годов.

Как пишет источник, в 2024 году наличие магнитной полосы больше не будет требоваться для новых карт, выпускаемых в Европе. В США, где внедрение чипов EMV на расчетных картах происходит медленнее, переход начнется в 2027 году. С 2029 года все новые дебетовые или кредитные карты MasterCard полностью лишатся магнитной полосы.

До начала 1990-х карты с магнитной полосой считались самой современной технологией до внедрения стандарта EMV-чипов, обеспечивающих более безопасные платежи. В настоящее время 86% операций с дебетовыми или кредитными картами в мире осуществляется при помощи чипов EMV, а для подтверждения транзакций используется PIN-код или отпечаток пальца.

В США чипы EMV в картах не так распространены, как в других странах: в прошлом году процент операций по картам с использованием этой технологии в этой стране составил 73%.

Хотя карты с чипами позиционируются как преемники карт с магнитными полосами, MasterCard уточняет, что именно бесконтактные платежи, осуществляемые с помощью карт или смартфонов стали очень популярны в период пандемии.