Марсоход Perseverance провалил первую попытку взятия пробы марсианского грунта

Первая попытка взятия пробы грунта марсоходом NASA Perseverance провалилась. Данные, отправленные на Землю показывают, что во время первого бурения не было собрано никаких пород.

В составе автоматической лаборатории марсохода Perseverance есть 43 контейнера для сбора образцов грунта Марса для последующего анализа на Земле. В системе отбора проб используется долото и ударное сверло на конце 2-метровой роботизированной руки. Телеметрия с марсохода показывает, что во время первой попытки отбора керна буровая коронка и долото были задействованы, как и планировалось. Но взять образцы не удалось.

«Процесс отбора проб является автономным от начала до конца. Один из шагов, который происходит после помещения зонда в пробирку для сбора, — это измерение объема пробы. Зонд не обнаружил ожидаемого сопротивления, которое было бы, если бы образец находился внутри пробирки», — поясняет Джессика Сэмюэлс (Jessica Samuels), руководитель наземной миссии Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA.

В ближайшие дни команда NASA по обеспечению функционирования марсохода будет занята анализом причин неудачи взятия первой пробы. Одним из первых шагов будет использование тепловизора WATSON, расположенного на конце манипулятора, для получения снимков ствола скважины крупным планом. Как только команда поймет, что произошло, она сможет определить дату проведения следующей миссии.

Напомним, что Марсоход Perseverance опустился на Марс 18 февраля этого года. Одна из важнейших его задач — это сбор образцов для отправки на Землю.