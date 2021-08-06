Любому дизайнеру жизненно важно определиться с векторным редактором, который он будет использовать в работе. При том, что Photoshop и прочие фоторедакторы, как правило, привлекают большее внимание пользователей, если вы создаете логотипы или любую другую работу, которая должна хорошо выглядеть во всех размерах, вы не сможете работать с растровыми изображениями. Вместо этого вам нужно создавать изображения с помощью масштабируемых векторов, которые будут также хорошо смотреться на рекламном щите, как и на печатной странице.

Работа с векторами не так интуитивна, как с растровыми изображениями. Вам нужно разбираться во всех терминах контуров, кривых Безье, заливках и градиентах, а ваши первые попытки использовать векторные редакторы, вероятно, будут намного более разочаровывающими, чем освоение любого другого программного обеспечения для цифрового искусства. Однако некоторые векторные редакторы более удобны в освоении для пользователя и могут помочь вам приступить к работе с помощью полезных руководств. Сегодня мы собрали лучшие векторные редакторы, доступные на рынке. В обзор вошли как профессиональные пакеты, так и бесплатные приложения.

Лучшие платные векторные редакторы

1. Adobe Illustrator

Ценовая модель: подписка Creative Cloud Photography — 9,99 доллара в месяц; подписка Creative Cloud Single App — 20,99 доллара в месяц; подписка Creative Cloud All Apps — 2,99 доллара в месяц.

Системы: macOS, Windows, iPad.

Подходит для профессиональных дизайнеров.

Сайт: https://www.adobe.com/creativecloud.html

Плюсы:

индустриальный стандарт векторного редактора,

полезные инструменты с искусственным интеллектом.

Минусы:

требуется подписка Creative Cloud.

Если вы серьезно относитесь к созданию векторных изображений, то на самом деле есть только один выбор — Adobe Creative Cloud. Созданный для профессионалов, это просто лучший векторный редактор, который вы можете сегодня получить. Но если вы хотите преуспеть в графическом дизайне, вам нужно знать, как извлечь из него максимум пользы. Начальная кривая обучения может быть немного крутой, особенно если вы новичок в создании векторных изображений, но как только вы научитесь этому, Illustrator вознаградит вас всеми инструментами, которые могут вам понадобиться, а также предоставит в ваше распоряжение множество расширенных функций для быстрого редактирования существующих иллюстраций.

2. Affinity Designer

Ценовая модель: единовременный платеж — 24,99 доллара.

Система: macOS, Windows, iPad.

Подходит для профессиональных дизайнеров.

Сайт: https://affinity.serif.com/en-gb/designer

Плюсы:

фантастическая цена,

хороший набор инструментов.

Минусы:

не так много функций, как в Illustrator.

Работать с Serif Affinity Designer практически так же приятно, как и с Illustrator, но намного дешевле. Хотя этот редактор и не может сделать все, что может Illustrator, с ним легче справиться, он выглядит приятнее и, как правило, работает быстрее. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о совместимости, поскольку он прекрасно работает с файлами AI и PSD. Он также поможет извлечь выгоду из функций, которые Illustrator не предоставляет вам, например, масштабирование от единицы до миллиона и бесконечное количество повторов. Но самый большой плюс — это более привлекательная цена в качестве разового платежа, а не постоянной подписки.

3. CorelDRAW

Ценовая модель: подписка CorelDRAW Graphics Suite 2021 — 24,99 доллара в месяц; CorelDRAW Graphics Suite 2021 Full — 399 долларов.

Система: macOS, Windows.

Подходит для дизайнеров всех уровней.

Сайт: https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/purchase.html

Плюсы:

версии для всех пользователей,

сильный набор инструментов.

Минусы:

версия Pro стоит дорого.

Впервые вышедший в 1989 году CorelDRAW является участником векторной гонки почти столько же, сколько и Adobe Illustrator. И до сих он остается серьезным конкурентом. Сегодня пакет доступен в трех версиях: CorelDRAW Essentials — простой в освоении векторный редактор, идеально подходящий для новичков; CorelDRAW Standard — предназначенный для энтузиастов и домашнего бизнеса; CorelDRAW Graphics Suite — созданный для профессионалов, владеющих векторной графикой, и включающий инструменты для типографики и совместной работы, которые вам определенно понадобятся. И Essentials, и Standard можно получить за разовую оплату, а в случае с CorelDRAW Graphics Suite можно либо купить текущую версию напрямую, либо подписаться на нее на год.

4. Sketch

Ценовая модель: подписка — 9 долларов в месяц или 99 долларов в год.

Система: macOS.

Подходит для дизайнеров приложений.

Сайт: https://www.sketch.com

Плюсы:

простой в использовании,

отлично подходит для дизайна пользовательского интерфейса и иконок.

Минусы:

только для Mac.

Существует множество мощных и полнофункциональных векторных редакторов. Но если вы работаете на Mac и все, что вам нужно, — это редактор для создания пользовательских интерфейсов и иконок, Sketch может оказаться лучше, чем такой тяжеловес, как Illustrator. Благодаря меньшему набору функций и гораздо более удобному интерфейсу с ним намного легче справиться, чем с большинством векторных редакторов в нашем обзоре. Вы вряд ли будете использовать его для создания детализированной векторной графики, но он идеально подходит для быстрого прототипирования приложений и web-сайтов. Лицензия на Sketch обойдется вам в 99 долларов в течение года, и вы можете продолжать использовать ее после того, как лицензия закончится. Однако, если вы захотите обновлять редактор, необходимо продлить подписку.

5. Amadine

Ценовая модель: единовременный платеж Mac — 19,99 доллара, подписка iPad и iPhone — 9,99 доллара.

Система: macOS, iOS.

Подходит для дизайнеров всех уровней.

Сайт: https://amadine.com

Плюсы:

отличная цена,

удобный,

впечатляющие инструменты.

Минусы:

только для Mac.

Для пользователей продукции Apple это отличный векторный редактор с впечатляющим набором функций. Amadine доступен для пользователей Mac по цене в 19,99 доллара. Также есть версии для iPad и iPhone, которые вы можете получить за 9,99 доллара. Хоть этот пакет и не предлагает полного набора инструментов, которые вы найдете в любом из других векторных редакторов, его функционала более чем достаточно для большинства дизайнеров, независимо от того, хотите ли вы использовать Amadine для создания иллюстрации, графического дизайна, дизайна интерфейсов или просто для создания масштабируемых иконок. Предназначенный как для профессионалов дизайна, так и для творческих энтузиастов, Amadine прост в использовании, обладает настраиваемым пользовательским интерфейсом и приличным набором инструментов для рисования и редактирования контуров, а также позволяет экспортировать вашу работу в форматы JPEG, TIFF, PNG, PDF и SVG.

Лучшие бесплатные векторные редакторы

6. Gravit Designer

Ценовая модель: подписка 45 долларов в год / бесплатно.

Система: macOS, Windows.

Подходит для энтузиастов.

Сайт: https://www.designer.io/en

Плюсы:

простой в использовании,

множество полезных инструментов.

Минусы:

бесплатная версия имеет ограничения.

На текущий момент доступны две версии Gravit Designer. Вы можете приобрести Pro-версию за 45 долларов в год с заманчивым набором векторных инструментов, цветовых пространств, вариантов шрифтов и многого другого, которую вы сможете использовать не только в браузере, но и как загружаемое приложение. В качестве альтернативы предлагается бесплатная версия, рассчитанная на работу только в браузере, которая более ограничена по своему функционалу. Но все же ее стоит попробовать. Основные проблемы в бесплатной версии — единственное цветовое пространство RGB и возможность экспортировать файлы только в формате PDF с разрешением до 150 dpi. Возможности импорта также ограничены, однако этот редактор содержит полезную коллекцию инструментов для рисования, и если вам не понравится столь ограниченный функционал, то всегда можно обновить до Pro-версии.

7. Vecteezy

Ценовая модель: бесплатно.

Система: браузер.

Подходит для иллюстраторов.

Сайт: https://www.vecteezy.com/editor

Плюсы:

простой в использовании,

множество готовых элементов.

Минусы:

для сохранения работы необходимо завести аккаунт.

Vecteezy также рассчитан на работу в браузере. Он предлагает простоту использования, аналогичную Vectr, но немного опережает его с точки зрения доступных инструментов. Здесь присутствует мощный набор векторных и текстовых инструментов для работы, а также множество готовых элементов для использования и настройки. Vecteezy также позволяет быстро работать с сочетаниями клавиш и некоторыми расширенными инструментами преобразования. Вам нужно будет создать учетную запись, если вы захотите сохранить свою работу. Экспорт возможен в форматы SVG или PNG. И если вам понравится то, что вы создаете с помощью Vecteezy, то можете приобрести Pro-версию с дополнительными функциями на условиях подписки за 14 долларов в месяц.

8. Vectr

Ценовая модель: бесплатно.

Система: браузер.

Подходит для дизайнерских команд.

Сайт: https://vectr.com

Плюсы:

возможность работы в команде,

простые векторные инструменты.

Минусы:

не хватает расширенных функций.

Vectr — еще один бесплатный векторный редактор на основе браузера. Это идеальный выбор, если вам нужен базовый набор векторных инструментов и возможность совместной работы с другими пользователями. Каждое изображение, над которым вы работаете, имеет собственный URL-адрес, которым вы можете поделиться, чтобы друзья или коллеги получили к нему доступ и приступили к работе. Вы можете экспортировать готовую работу в форматы SVG, PNG или JPG. Не обремененный продвинутыми инструментами, Vectr невероятно прост в использовании. Пакет включает удобные встроенные учебные пособия, которые помогут вам начать работу практически сразу. Вам будет сложно достичь каких-то фантастических результатов, но если вам нужно быстро создать простое векторное изображение, Vectr как раз то, что вам нужно.