«Лаборатория Касперского»: количество мошеннических писем с предложением легкого заработка во II квартале 2021 года выросло в 3 раза

Во втором квартале 2021 года эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск мошеннической активности, связанной с рассылкой скам-писем, эксплуатирующих тему легкого заработка, в том числе фейковых выплат, денежных переводов, пассивного дохода. С апреля по июнь было обнаружено больше двух миллионов таких писем*. Это почти в три раза больше, чем за первый квартал 2021 года или четвертый квартал 2020 года.

Чаще всего такие рассылки создаются с целью заставить человека заплатить небольшую сумму денег якобы в качестве комиссии. Выглядит схема следующим образом: пользователю приходит письмо, в котором ему предлагают легкий вид заработка. Если он переходит по ссылке из этого письма, то попадает на скам-сайт, и на определенном этапе его просят оплатить небольшую комиссию под видом, например, агентского вознаграждения. В результате эта «комиссия» уходит злоумышленникам, а получатель скам-письма не получает в ответ ничего. Кроме того, он рискует еще и сохранностью персональных или платежных данных, если вводил их на таком сайте.

Для рассылки писем злоумышленники могут применять разные методы, в том числе использовать функции автоматического уведомления в популярных сервисах. Уловки тоже могут быть самыми разными: в письме может идти речь о заработке на криптовалюте, схемах ведения бизнеса от известных людей, выплатах от банков. Зачастую злоумышленники делают акцент на том, что срок предложения якобы ограничен, и настаивают, что воспользоваться им нужно прямо сейчас.

«Мошенники активно используют в своих схемах социальную инженерию, чтобы добраться до денег или данных пользователей. Если вы получили письмо с обещанием легкого заработка, крупного выигрыша или внезапной выплаты, стоит насторожиться. Именно такие легенды часто используют злоумышленники, чтобы заставить получателя перейти по ссылке и совершить необходимые действия. К тому же в целом не стоит оставлять на непроверенных сайтах ценную информацию, например, имя и фамилию, телефон, адрес или данные банковской карты», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы не попасться на уловки онлайн-мошенников, «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться определенных правил цифровой безопасности:

не переходить по ссылкам из подозрительных писем, сообщений в мессенджерах и соцсетях;

критически относиться к любым крайне щедрым предложениям в сети, особенно тем, в которых рассказывается о способах легко заработать или получить большие выплаты;

установить надежное защитное решение, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-сайт, например Kaspersky Internet Security.

*Данные на основе анонимизированной статистики срабатываний продуктов «Лаборатории Касперского» за период с октября 2020 года по июнь 2021 года.