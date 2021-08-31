Количество загрузок Telegram достигло более 1 млрд. раз

По данным исследовательской компании Sensor Tower, популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram вошло в число программ, которые были загружены более 1 млрд. раз по всему миру.

Приложение было запущено в конце 2013 года, а порог в миллиард загрузок был преодолел в прошлую пятницу. Отмечается, что всплеск интереса к Telegram совпал с изменением политики конфиденциальности его основного конкурента мессенджера WhatsApp. Из-за нежелания делиться персональными данными с Facebook пользователи стали искать альтернативный сервис для обмена сообщениями.

Как отмечают аналитики, Индия является крупнейшим рынком для Telegram. По данным Sensor Tower, на эту страну приходится примерно 22% всех установок. Вторую строчку по популярности мессенджера занимает Россия (10%), а замыкает тройку лидеров Индонезия (8%). С начала 2021 года Telegram установили 214,7 млн. раз.

Telegram стал пятнадцатым приложением в мире, которое было загружено 1 млрд. или более раз. В список также входят WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

Но надо отметить, что количество установок не соответствует активной пользовательской базе приложения. В начале этого года у Telegram было около 500 млн. активных пользователей в месяц. Более свежие данные об активной пользовательской базы пока не сообщались.