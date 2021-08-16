«Лаборатория Касперского»: каждый шестой пользователь сервисов знакомств становился жертвой онлайн-преследования

По данным нового международного опроса «Лаборатории Касперского»*, примерно каждый шестой (17%) владелец аккаунта в приложении для онлайн-знакомств не понаслышке знает, что такое преследование в социальных сетях. В числе других инцидентов, с которыми сталкиваются пользователи таких приложений, — угрозы использовать личную информацию во вред, выкладывание скриншотов переписки и личных фото в публичное пространство и даже преследование в реальной жизни. Причем такие угрозы могут исходить и от тех, с кем пользователи какое-то время общались в приложении, и от совсем незнакомых людей.

Чтобы максимально снизить подобные риски, следует избегать овершеринга, то есть не делиться в сети излишними подробностями о себе. Ведь, если домашний адрес, место работы, название компании или номер телефона можно легко найти в интернете, этим могут воспользоваться злоумышленники.

Явление, когда информация о человеке публикуется без его согласия, чтобы навредить его репутации, называется доксинг. С ним сталкивался каждый шестой (16%) из тех, кто пользуется приложениями для онлайн-знакомств. Еще 11% сталкивались с доксингом, но сами не знали об этом, так как не были знакомы с таким понятием.

«На фоне диджитализации нашей жизни онлайн-знакомства стали обычным делом, а дейтинговые приложения – большим подспорьем в поиске партнера. Но вместе с тем для пользователей таких сервисов появились и различные риски, связанные с возможными утечками данных, доксингом, кибершпионажем и так далее. Поэтому во время общения в приложениях для знакомств стоит всегда помнить о защите собственной приватности и оставлять в сети минимум личной информации», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы защитить свои персональные данные от злоумышленников, вне зависимости от сервиса, которым вы пользуетесь, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

регулярно проверять, какими разрешениями обладают установленные на ваших устройствах приложения;

использовать двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, где предусмотрена такая возможность;

прежде чем выкладывать что-либо в сеть, обдумывать, как это может быть интерпретировано и использовано другими людьми.

* Опрос среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств был проведен по заказу «Лаборатории Касперского» агентством Sapio в июне 2021 года. В нем приняли участие более 18 тысяч респондентов по всему миру.