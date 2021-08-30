Известный аналитик прогнозирует, что iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими точными прогнозами о продуктах Apple, утверждает, что iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь.

Из заключенного между Qualcomm и Globalstar партнерства специалист сделал вывод, что купертиновцы могут сделать спутниковую связь одним из ключевых нововведений грядущего семейства iPhone 13 за счет применения совместимого модема Qualcomm X60. Подобный тип связи требует установку особых антенн внутри смартфона, отличающихся от привычных LTE или 5G. По данным Куо, в Apple создали специальную команду, занимающуюся разработками в этой области.

Хотя самым популярным поставщиком спутникового интернета сегодня является Starlink, есть данные о том, что Apple будет пользоваться услугами Globalstar. Отмечается, что Qualcomm ведет переговоры именно с Globalstar о поддержке частоты n53 в новых модемах и для других компаний.

При этом, отмечает Куо, другие вендоры мобильной электроники ждут появления варианта чипа Qualcomm X65 в 2022 году, для внедрения в своих моделях соответствующую функцию.