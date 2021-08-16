Intel представил бренд Arc — под ним будут выпускаться игровые видеокарты компании

Компания Intel готовится к полноценному выходу на рынок игровых видеокарт. Сегодня она представила бренд Arc, под которым будут выходить будущие потребительские графические решения.

По аналогии с Radeon и GeForce, Arc станет брендом потребительских видеокарт Intel на несколько поколений, объединив вместе «железо» и ПО. Первым продуктом под новым брендом станет линейка видеокарт Alchemist на архитектуре Xe-HPG (High Performance Gaming), которое ранее фигурировала под обозначением DG2. Одновременно с настольными адаптерами Intel выпустит мобильную серию для игровых ноутбуков.

Графические процессоры Intel Arc будут поддерживать технологии рейтрейсинга, Mesh Shaders, Variable Rate Shading и Video Upscaling. Компания также обещает технологию сглаживания с использованием нейросетей.

Кроме того, в сегодняшнем анонсе Intel раскрыл кодовые имена других будущих продуктов бренда Arc: Battlemage, Celestial и Druid. Также компания заявила, что первые игровые GPU Alchemist для ПК и ноутбуков выйдут в начале 2022 года.