Илон Маск показал 29 двигателей Raptor на ракете Super Heavy перед ее первым орбитальным запуском

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) на своей страничке в социальной сети Twitter опубликовал фотографии 29 двигателей Raptor, которые установлены на сверхтяжелой многоразовой ракете Super Heavy перед ее первым орбитальным запуском.

В середине июля SpaceX провела тестовый запуск трех двигателей ракеты-носителя Super Heavy. В ближайшее время компания намерена провести еще одну наземную проверку того же прототипа ракеты, но уже с девятью двигателями вместо трех.

Super Heavy — это сверхтяжелая многоразовая ракета, высотой 67 м. Она будет использоваться для вывода на орбиту огромных космических кораблей Starship, длина которых составит около 50 м.

Маск хочет использовать корабли Starship для отправки астронавтов на Марс. В конце июля он сообщил о постройке юбилейного 100-го двигателя Raptor. Если испытания пройдут успешно, то первый космический корабль может быть готов к запуску на Марс к 2023 году.