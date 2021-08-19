IDC: продажи принтеров, МФУ и копиров во втором квартале значительно выросли

Специалисты аналитической компании International Data Corporation (IDC) опубликовали отчет о продажах на рынке «устройств для получения твердых копий», то есть принтеров, МФУ и копиров, во втором квартале 2021 года.

Отмечается, что мировой рынок устройств печати растет четвертый квартал подряд. Во втором квартале этого года отгрузки поднялись на 13,4 % в годовом исчислении. В период с апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано 22,88 млн. устройств печати. Для сравнения — годом ранее поставки равнялись 20,18 млн. единиц.

Лидером рынка по-прежнему остается компания HP с долей приблизительно 39,7 %. На втором месте располагается Epson — 21,3%. Замыкает тройку Canon Group с результатом 17,5%.

В первую пятерку также входят компании Brother и Lenovo, доли которых равны 7,8% и 1,7% соответственно.