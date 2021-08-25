Huawei представила ноутбуки серии MateBook B с аппаратным модулем TPM 2.0

Компания Huawei представила новые ноутбуки MateBook B3, MateBook B5 и MateBook B7, ориентированные на бизнес-пользователей.

MateBook B3 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, MateBook B5 — 14-дюймовым экраном стандарта 2K, а модель MateBook B7 оборудована 13,9-дюймовым дисплеем формата 3К с соотношением сторон 3:2 и 100% охватом цветового пространства sRGB.

В основе серии лежит процессор Intel Core i7-1165G7 поколения Tiger Lake. Чип содержит четыре ядра (до восьми потоков инструкций) с тактовой частотой до 4,7 GHz. Есть встроенный графический контроллер Intel Iris Xe. В оснащение входит модуль TPM 2.0 (Trusted Platform Module), обеспечивающий защиту информации.

В оснащение ноутбуков входят до 16 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью 512 Gb. Можно отметить довольно крупный тачпад, порты USB Type-C и USB Type-A. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.

Продажи устройств начнутся в ближайшее время. Стоимость ноутбуков Huawei пока не назвала.