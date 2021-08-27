Huawei представила EMUI 12 для мобильных устройств

Компания Huawei представила EMUI 12 – новое поколение фирменной программной оболочки для устройств под управлением Android. Когда компания представила Harmony OS для смартфонов, была уверенность, что теперь она станет единственной программной основой фирменных смартфонов бренда. Но оказалось, что у Huawei другое мнение на этот счет — она будет и дальше поддерживать EMUI.

Пользовательский интерфейс EMUI 12 оформлен с применением преимущественно белого, черного и синего цветов, что, как отмечается, обеспечивает чистый унифицированный вид.

Функциональных изменений не много. Появилась функция тонкой настройки шрифтов: для выбора нужного отображения достаточно переместить ползунок. Реализован быстрый доступ к настройкам Wi-Fi и Bluetooth, а также параметрам воспроизведения аудиоматериалов через контрольную панель, которую можно вызвать с любого экрана при помощи жеста смахивания.

В режиме Multi-screen Collaboration разблокировать смартфон можно путем введения пароля на ноутбуке. Инструмент Distributed File System упрощает просмотр файлов в памяти смартфона через ноутбук.

Функция MeeTime Video Call Transfer позволяет переключать видеозвонки между смартфоном и умным экраном Huawei Vision. Совершать голосовые вызовы и пересылать сообщения на смартфоне можно через экран планшета.

На данное время Huawei не объявила ни сроков, ни перечень устройств, которые обновятся до EMUI 12.