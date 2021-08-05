Huami представила свои первые детские smart-часы Amazfit Pop Pro

Компания Huami представила свои первые smart-часы, предназначенные для самых маленьких пользователей – Amazfit Pop Pro. Первоначально компания запланировала выпуск подобного устройства еще 6 лет назад, но постоянно откладывала их разработку.

Amazfit Pop Pro поддерживают несколько спортивных режимов, в числе которых — бег, прыжки со скакалкой и приседания. Как отмечает Huami, контроль активности ребенка поможет ему улучшить свои спортивные способности. Часы также оснащены 24-часовым мониторингом сердечного ритма и могут оценивать качество сна.

Huami сообщила, что активно сотрудничает с Научно-исследовательским институтом первой больницы Медицинского колледжа Гуанчжоу. Это партнерство позволит производителю содействовать профилактике приступов астмы у детей и поможет сделать будущие носимые устройства более практичными.

Есть возможность осуществления голосовых вызовов и видеозвонков, высокоточное определение местоположения с использованием ИИ-алгоритмов и съемка фотографий. Часы защищены от пыли и воды по стандарту IP68.

Дата начала продаж и стоимость smart-часов Huami Amazfit Pop Pro будут объявлены позже.