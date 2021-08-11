HP Chromebook x2 11: гибридный планшет на Chrome OS c процессором Snapdragon 7c

Компания HP анонсировала планшет Chromebook x2 11, который можно использовать в качестве ноутбука благодаря подсоединяемой клавиатуре. Устройство опционально имеет поддержку 4G LTE.

Новинка имеет сенсорный 11-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2K (2160 × 1440 точек), соотношением сторон 3:2 и яркостью 440 нит. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 4. В комплекте с планшетом поставляется съемная полноразмерная клавиатура с крупным тачпадом и цифровое перо USI с возможностью зарядки, которое крепится к боковой стороне устройства.

Работает планшет под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 7c. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, емкость накопителя eMMC 64 или 128 Gb.

Питается гаджет от аккумулятора на 32 Вт·ч, которого, по словам компании, хватит до 11 часов автономной работы. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, два порта USB-C, слот для microSD и nano-SIM (опционально), сканер отпечатков пальцев и стереодинамики Bang & Olufsen. Разрешение фронтальной камеры равно 5 Мп, основной камеры — 8 Мп. Работает устройство под управлением Chrome OS. Отмечается, что пользователи Chromebook x2 11 получат эксклюзивный доступ к Google Cursive, новому веб-приложению, предназначенному для набора текста и рисования.

Продажи HP Chromebook x2 11 стартуют в августе в интернет-магазине Best Buy, а в октябре его можно будет купить на веб-сайте HP по цене от 600 долларов.