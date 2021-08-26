Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года

Дату выхода Horizon Forbidden West назвали на церемонии открытия Gamescom 2021 — 18 февраля 2022 года.

Изначально игру планировали выпустить до конца 2021 года. Разработчики из студии Guerilla Games сообщили, что в августе разработка Horizon Forbidden West перешла в финальную стадию и что команда была не уверена в том, что успеет довести игру до нужного уровня качества к концу 2021 года. Поэтому было принято решение перенести ее на следующий год.

Для предыдущей части, Zero Dawn, был выпущен патч 1.53, который обеспечил поддержку 60 fps на PS5.

Предзаказы игры откроются 2 сентября 2021 года.