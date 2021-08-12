Honor представил флагманские смартфоны линейки Magic3

Компания Honor представила флагманские смартфоны линейки Magic3. В серию вошли модели Magic3, Magic3 Pro и премиальный Magic3 Pro+.

Magic3 Pro получил загнутый по бокам Flex OLED-дисплей диагональю 6,76 дюйма разрешением 2772 x 1344 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Экран способен отображать 1,07 млрд. цветовых оттенков, имеет 4096 градаций яркости, точность цветопередачи Delta E < 0,8 и поддерживает стандарт HDR10+. Аппарат получил защиту стандарта IP68 и может выдержать даже 30-минутное погружение на глубину до 1,5 м.

Смартфон построен на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888+. Применяется многослойная система охлаждения на основе графеновых элементов. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти — 256 Gb.

Основная камера включает сразу пять сенсоров, вписанных в массивный круглый блок, который занимает практически всю ширину задней крышки. Основной датчик – Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма и разрешением 50 Мп (f/1.9). Второй датчик – монохромный разрешением 64 Мп(f/1.8), третий – ультраширокоугольный модуль на 13 Мп (f/2.2). Четвертый — 64 Мп сенсор, соединенным с телеобъективом (f/3.5, он обеспечивает 3,5-кратный оптический зум, а также 10-кратное гибридное и 100-кратное цифровое увеличение). Также в набор входит усовершенствованная камера 3D ToF. Фронтальная камера представлена 13 Мп датчиком (f/2.4) и 3D-датчиком с функцией распознавания лица.

Особенностью Magic3 Pro стал специальный режим съемки видео Magic-Log (Log+3D LUT, 10 бит). Его применение обещает лучшую детализацию и более насыщенные цвета в режиме HDR. Стереодинамики новинки поддерживают технологию объемного звучания DTS: X. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4600 мА·ч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране.

Стоимость Honor Magic3 Pro в черном, золотисто-розовом и белом корпусах составляет 1099 евро.

Базовая версия Magic3 отличается от Pro-варианта набором сенсоров камеры. У нее отсутствует «перископ», а помощь в фокусировке обеспечивает лазерная система. Аппарат защищен в соответствии со степенью IP54. Есть поддержка только проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Смартфон поступит в продажу по цене 899 евро. Цветовые исполнения: белый, черный, золотисто-розовый и синий.

Премиальная модель Magic3 Pro+ выполнена в керамическом корпусе с лазерной гравировкой. Особенностью стал модуль основной камеры с поддержкой технологии скоростного фазового автофокуса Octa PD. Вместо ультраширокоугольного модуля на 13 Мп смартфон получил 64 Мп сенсор.

Magic3 Pro+ будет предложен в версии 12/512 Gb памяти по цене 1499 евро. Дата начала продаж всех моделей будет объявлена позже.