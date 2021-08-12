Google выпустил финальную бету-версию Android 12

Компания Google выпустила последнюю тестовую сборку операционной системы Android 12 перед стабильным релизом.

Google расположила свежую сборку в разделе Platform Stability, что свидетельствует о ее относительной пригодности к повседневному использованию. Все ключевые компоненты ОС прошли промежуточную стадию тестирования и крупных изменений к моменту релиза стабильной сборки уже не будет. При этом в прошивке все еще могут содержаться ошибки, которые разработчики исправят в финальной версии.

Компания рекомендует разработчикам тщательно протестировать свои приложения для совместимости с Android 12, поскольку новинка представляет собой крупнейшую за последние годы модернизацию платформы.

Главным нововведением последней бета-версии стало появление функции блокировки идентификатора пользователя. Кроме того, в системе используется новый динамический интерфейс Material Design, цветовая гамма которого будет меняться в зависимости от установленных обоев.

В Android 12 появилась новая пасхалка в виде аналоговых часов, которые меняют цвет стрелок на основании палитры выбранного фонового изображения. Для ее активации нужно установить время с помощью стрелок ровно на 12 часов, после чего на экране появится логотип Android в окружении цветных пузырей.

Для того, чтобы опробовать финальную бету-версию Android 12 необходимо иметь смартфон Google Pixel 3 или более новый. Также совместимы некоторые устройства ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp и ZTE. Полный список поддерживаемых устройств можно посмотреть пройдя по следующей ссылке.