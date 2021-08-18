18.08.2021

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Google представил смартфон среднего уровня Pixel 5A 5G

Google Pixel 5a 5G

Компания Google официально представила смартфон среднего класса Pixel 5A 5G. По сравнению с предшественником модель получила ряд усовершенствований, среди которых более мощная аккумуляторная батарея, увеличенный экран и защита от пыли и влаги по стандарту IP67.

Google Pixel 5a 5G

Диагональ OLED-экрана новинки составляет 6,34 дюйма разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Hz. Смартфон построен на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 765G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 Gb.

Основная камера представлена двумя сенсорами: 12,2 Мп (f/1.7) с функцией оптической стабилизации и 16 Мп (f/2.2) со сверхширокоугольной оптикой (107°). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.2).

Аккумулятор Pixel 5A получил емкость 4680 мА·ч с поддержкой функции 18-ваттной быстрой зарядки. Блок питания соответствующей мощности входит в комплект устройства. В оснащение также входят NFC, 3,5-мм разъем, сканер отпечатков пальцев на задней крышке. Габариты составляют 154,9 x 73,7 x 7,6 мм, вес – 185 гр. Работает новинка под управлением операционной системы Android 11. Производитель пообещал выпускать обновления для смартфона в течение как минимум трех лет со дня презентации.

Смартфон Google Pixel 5a 5G будет доступен в четырех расцветках корпуса: черной, бежевой, светло-розовой и «лайм». Стоимость составляет 449 долларов, за 29 долларов пользователи могут приобрести фирменный чехол. Аппарат поступит в продажу 26 августа.

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