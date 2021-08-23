24.08.2021

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Google Chat для ПК получил темный режим

Google Chat

Компания Google объявила о доступности темного режима в Google Chat для ПК (веб-версия и Progressive Web App).

Дизайн интерфейса очень похож на темную тему, которая уже давно доступна в версиях Google Chat для Android и iOS. Пользователи получат темно-серый тон с оттенками зеленого, которыми подсвечивается текущая беседа. В поле набора текста оттенок серого будет более светлым.

Новый интерфейс доступен всем клиентам Google Workspace, а также клиентам G Suite Basic и Business. Пользователи должны перейти в настройки, а затем выбрать настройки темы, где они могут включить темный режим.

Обновление распространяется постепенно и станет доступно всем пользователям в течение 15 дней.

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