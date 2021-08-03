Google анонсировал смартфоны Pixel 6 и 6 Pro с собственным процессором Tensor

Компания Google провела презентацию смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Оба устройства получат процессор, использующий фирменные ИИ-технологии, продвинутые модули камеры и самый неординарный дизайн в истории серии.

Новинки имеют стеклянные задние крышки и слегка загнутые по бокам дисплеи. Pixel 6 оснастят 6.4″ Full HD+ дисплеем с частотой 90 Hz, а Pixel 6 Pro — 6.7″ QHD+ экраном с частотой 120 Hz. Сканер отпечатков пальцев теперь интегрирован в дисплей. Каждый девайс будет предлагаться в трех расцветках.

Отмечается, что Google отказалась от использования процессоров Qualcomm в пользу чипа собственной разработки, который получил название Google Tensor. Кроме того, устройства получат чип безопасности Titan M2.

На тыльной стороне корпуса аппаратов разместилась горизонтально выступающая область с модулем основной камеры и вспышкой. Сообщается, что компания существенно улучшила качество съемки новинок сравнительно с предыдущими моделями серии, но точные технические характеристики модулей пока не раскрываются. Известно, что эти датчики будут пропускать на 150% больше света по сравнению с предыдущими решениями.

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Pro-версия Pixel 6 получит три датчика камеры, включая модуль с телеобъективом (4-кратный оптический зум), базовая модель с двойным основным модулем такой опции не получит. Фронтальная камера у обоих гаджетов будет врезана в центр дисплея у верхней рамки.

Остальные подробности Google расскажет на своей осенней презентации.