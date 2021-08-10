Главной особенностью iPhone 13 станет новая камера

iPhone 2021 года (iPhone 13) получат ряд новых функций и обновленную камеру. Об этой информации поделился редактор и обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Смартфоны следующего поколения получат тройную основную камеру и функции видеозаписи, которые, как считает компания, станут достаточно серьезной мотивацией обновить старые модели.

Новые iPhone будут поддерживать портретный режим не только при съемке фото, но и в видео, что позволит создавать ролики с эффектом боке. Напомним, что портретный режим был впервые представлен в iPhone 7 Plus в 2016 году, но использовался только при фотосъемке.

Модель Phone 13 Pro будет поддерживать записи видео в формате ProRes, предлагая более качественный результат для профессионалов и больше возможностей для редактирования во время пост-обработки. Формат Apple ProRes был разработан Apple более десяти лет назад и теперь поддерживает разрешение до 8K. Формат используется профессиональными видеоредакторами в киноиндустрии и не предназначен для массового рынка из-за большого размера файлов. ProRes позволит записывать с помощью будущих iPhone видео с разрешением HD и 4K.

Помимо этого, источник сообщает о новой системе, которая позволит улучшить цветопередачу и качество фотографий. Вместо того, чтобы применять фильтр ко всей фотографии, iPhone 2021 года будут применять «изменения к объектам и людям на фотографиях с использованием искусственного интеллекта».

Остальные обновления iPhone 2021 будут относительно небольшими. Будущие смартфоны будут иметь чип Apple A15, уменьшенную «челку» и дисплеи ProMotion с частотой 120 Hz. Компания намерена сохранить размеры экранов смартфонов — 5,4 и 6,1 и 6,7 дюйма.