Fortinet представляет первый в отрасли высокопроизводительный межсетевой экран нового поколения FortiGate 3500F

Компания Fortinet, мировой лидер в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, объявляет о выпуске межсетевого экрана нового поколения FortiGate 3500F Next-Generation Firewall (NGFW) для защиты организаций с гибридными центрами обработки данных в рамках постоянно развивающегося ландшафта угроз и атак программ-вымогателей. FortiGate 3500F предлагает одни из самых высоких показателей Security Compute Rating для проверки SSL в отрасли, включая TLS1.3, с автоматической пост-дешифровкой для защиты от угроз. Кроме того, в FortiGate 3500F реализованы возможности доступа к сети с нулевым доверием (ZTNA), что дополнительно обеспечивает постоянную безопасность и удобство взаимодействия с пользователем в любом месте благодаря сетевому подходу, основанному на безопасности.

«Добавляя к нашему лидирующему в отрасли портфолио NGFW, FortiGate 3500F предлагает высокую производительность, интегрированную сеть и безопасность в гипермасштабируемых гибридных центрах обработки данных. С FortiGate 3500F Fortinet является единственным поставщиком, который изначально интегрирует возможности прокси-сервера доступа в свои NGFW для включения доступа к сети с нулевым доверием. Кроме того, FortiGate 3500F позволяет организациям защищаться от новых угроз и атак программ-вымогателей, обеспечивая наивысший в отрасли Security Compute Rating (6x для производительности), включая TLS1.3, для обеспечения постоянной сквозной безопасности» — Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Развивающийся ландшафт киберугроз создает риски для безопасности в гибридных центрах обработки данных

С переходом к удаленной работе организации внедряют гибридные центры обработки данных, чтобы повысить оперативность за счет развертывания некоторых ресурсов в нескольких облаках, сохраняя при этом другие критически важные для бизнеса приложения и данные в локальных центрах обработки данных для обеспечения соответствия и контроля. Однако по мере того, как инфраструктура центра обработки данных становится более распределенной, поверхность атаки расширяется и появляется больше слепых зон, что снижает прозрачность и увеличивает вероятность взломов и атак. Для организаций критически важно проверять зашифрованные потоки для обнаружения всех типов атак, особенно вредоносных программ, которые скрыты в защищенных каналах, чтобы предотвратить распространение программа-вымогателей и нарушение командных и управляющих атак с целью кражи данных клиентов и компаний.

Организациям также нужна стратегия для управления чрезмерным неявным доверием и обеспечения проверки растущего объема зашифрованного трафика, который все чаще используется киберпреступниками для маскировки вредоносного трафика. В противном случае организациям будет сложно обеспечить безопасный рост и ускорить цифровую трансформацию, поскольку их традиционная стратегия безопасности и решения не могут удовлетворить растущие потребности бизнеса.

Защита пользователей, данных и приложений повсюду

Для решения этих проблем FortiGate 3500F NGFW помогает организациям обеспечить непрерывность бизнеса и повышенную безопасность гибридных центров обработки данных. Обладая самым высоким в отрасли рейтингом безопасности вычислений (SCR), равным 6x IPsec, FortiGate 3500F NGFW защищает границу, ядро и межсоединение центра обработки данных, обеспечивая сверхбыстрый безопасный путь от ЦОД к ЦОД для создания мест аварийного восстановления. Это также позволяет организациям защищать каналы ЦОД — облачные хранилища, с учетом всех норм и высоким уровнем контроля. Другие ключевые особенности FortiGate 3500F:

Сервисы безопасности FortiGuard и блоки SPU ASIC от Fortinet обеспечивают гипермасштабируемую защиту от программ-вымогателей и сложных угроз: FortiGate 3500F работает на базе специализированных блоков обработки безопасности ASIC (SPUs) Fortinet, таких как NP7 и CP9. FortiGate 3500F предлагает наивысший в отрасли Security Compute Rating (6x для производительности по сравнению с конкурентами), включая поддержку TLS1.3 — для обнаружения угроз, таких как ZEUS, Trickbot, Dridex, и защиты организаций от атак на сети, приложения и файлы, а также от многих других сложных угроз. FortiGate 3500F также нативно интегрирован с сервисами безопасности FortiGuard. Это дополнительно помогает организациям обезопасить себя при помощи сетевого антивируса, защиты почты, защиты от DDoS и аналогичных функций, таких как решения IPS и защиты от вредоносных программ.

Встроенные возможности прокси доступа, такие как доступ к сети с нулевым доверием (ZTNA): FortiGate 3500F — единственный NGFW в отрасли, который изначально объединяет возможности прокси доступа для обеспечения доступа к сети с нулевым доверием (ZTNA). Это позволяет организациям размещать приложения где угодно с единообразными элементами управления политиками для включения и защиты гибридных моделей рабочей деятельности с интуитивно понятным и превосходным пользовательским интерфейсом.

Безупречный пользовательский интерфейс за счет консолидации: Fortinet дополнительно предлагает подход к сети, основанный на безопасности, с помощью FortiGate 3500F, который сочетает в себе возможности безопасности и сети, включая безопасный SD-WAN и доступ к сети с нулевым доверием. Впервые в отрасли, только Fortinet предлагает Secure SD-WAN, SD-Branch и ZTNA в одном предложении.

Масштабирование бизнеса с превосходной производительностью и повышенной безопасностью

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FortiGate 3500F, работающий на базе ASIC SPU от Fortinet, предлагает одни из самых высоких показателей производительности для NGFW, имея в 12 раз более высокую скорость, чем у ведущих конкурентов. В результате FortiGate 3500F обеспечивает беспрецедентный уровень производительности и гипермасштабируемость для проверки, сегментации и защиты локально размещенных данных и рабочих нагрузок на скорости сети. Организации могут размещать критически важные для бизнеса приложения и предоставлять безопасный доступ корпоративным пользователям, клиентам и партнерам.