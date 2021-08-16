16.08.2021

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Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 принес компании за минуту 46 млн. долларов

Xiaomi Mi Mix 4

Сегодня, 16 августа, стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Компания уже опубликовала статистику продаж по устройству. Вся первая партия недешевого флагмана была распродана всего за 60 секунд.

Xiaomi Mi Mix 4

По данным Xiaomi, всего за одну минуту смартфон принес компании 46307000 долларов. Точное количество проданных устройств не сообщается, ориентировочно — 50000 единиц. Глава бренда Лю Вейбин извинился перед пользователями за небольшой объем первой партии Mi Mix 4. По его словам, компания предвидела популярность новинки, но из-за дефицита процессоров Snapdragon 888 Plus не смогла обеспечить большой складской запас. Помимо этого, еще одной проблемой при производстве аппарата стали сложности с изготовлением керамических корпусов.

Кроме того, планшет Mi Pad 5 также привлек большое количество покупателей — 200000 экземпляров всего за пять минут. Но наблюдается дефицит фирменных стилусов и защитных чехлов с клавиатурой. Руководство Xiaomi в ближайшее время обещает решить эту проблему.

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