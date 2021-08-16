Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 принес компании за минуту 46 млн. долларов

Сегодня, 16 августа, стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Компания уже опубликовала статистику продаж по устройству. Вся первая партия недешевого флагмана была распродана всего за 60 секунд.

По данным Xiaomi, всего за одну минуту смартфон принес компании 46307000 долларов. Точное количество проданных устройств не сообщается, ориентировочно — 50000 единиц. Глава бренда Лю Вейбин извинился перед пользователями за небольшой объем первой партии Mi Mix 4. По его словам, компания предвидела популярность новинки, но из-за дефицита процессоров Snapdragon 888 Plus не смогла обеспечить большой складской запас. Помимо этого, еще одной проблемой при производстве аппарата стали сложности с изготовлением керамических корпусов.

Кроме того, планшет Mi Pad 5 также привлек большое количество покупателей — 200000 экземпляров всего за пять минут. Но наблюдается дефицит фирменных стилусов и защитных чехлов с клавиатурой. Руководство Xiaomi в ближайшее время обещает решить эту проблему.