Фитнес-браслет Fitbit Charge 5 снимает ЭКГ и отслеживает уровень стресса

Официально представлен трекер физической активности Fitbit Charge 5, который получил одно из самых больших изменений дизайна в серии, с момента выхода первого браслета Charge HR в 2015 году.

Новинка может похвастаться плавными линиями и округлым дизайном. Кроме того, это первый Charge с цветным AMOLED-дисплеем. Есть поддержка сенсорного управления. Дисплей обладает яркостью до 450 кд/м2. Также доступна опция «всегда включенного дисплея». Основной модуль Charge 5 на 10% тоньше, чем Charge 4.

Гаджет способен отслеживать большое количество показателей. В частности, ведется мониторинг уровня содержания кислорода в крови (SpO2) и частоты сердечных сокращений, качество и продолжительность сна. Браслет получил датчики для снятия электрокардиограммы (ЭКГ), а также электродермальной активности, чтобы отслеживать реакцию организма на стресс. В оснащение входит приемник спутниковой системы навигации GPS.

Доступны два десятка режимов тренировок. Благодаря герметичному исполнению устройство не боится погружений под воду на глубину до 50 м. Есть функция Daily Readiness Score (Ежедневный рейтинг готовности), доступная только для пользователей платной подписки Fitbit Premium (9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год). Функция предлагает различные уровни нагрузок, в зависимости от недавней активности пользователя, сна и изменений пульса, чтобы обеспечить эффективное восстановление.

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Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает семи дней в зависимости от условий эксплуатации. Браслет может функционировать в паре со смартфонами под управлением Android и iOS. Поддерживается платежный сервис Fitbit Pay.

Fitbit Charge 5 предлагается в черном, серебристом и золотистом вариантах. Новинка уже доступна для предварительного заказа, а фактические продажи начнутся осенью по ориентировочной цене 180 долларов.