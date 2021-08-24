Facebook возвратит аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложение

Разработчики социальной сети Facebook начали тестирование функции, которая позволит пользователям совершать аудио- и видеозвонки через основное мобильное приложение, а не только в мессенджере. Об этом пишет Bloomberg. Так как это тестовое решение, оно пока будет доступно только небольшой части пользователей, в частности жителям США.

«Новая функция призвана уменьшить необходимость переключения между основным приложением Facebook и его службой обмена сообщениями», — Коннор Хейс (Connor Hayes), директор по управлению продуктами в Messenger.

Напомним, что с 2014 года Facebook разделена на два мобильных приложения — основной клиент соцсети и сервис Messenger, который предназначен для общения и отвечает за всю коммуникацию между пользователями. Компания объяснила это решение стремлением предоставить пользователям больше функций. Впервые за семь лет коммуникативные функции вернутся в основное приложение Facebook. Чем обусловлено такое решение, компания не уточняет.

Хотя аудио- и видеозвонки возвращаются в приложение Facebook, текстовый чат пока остается доступным только в приложении Messenger.