Facebook показал прототип VR-шлема с функцией зрительного контакта

Компания Facebook показала прототип VR-гарнитуры с внешними дисплеями, отображающими глаза пользователя. Они предназначены для сохранения зрительного контакта между геймером и окружающими людьми, делая общение более комфортным.

Прототип VR-гарнитуры со «сквозной обратной связью» построен на базе Oculus Quest и разработан подразделением Facebook Reality Labs Research.

Снаружи на прототипе установлен дисплей светового поля, который создает у окружающих иллюзию зрительного контакта с человеком, на котором надета гарнитура. Формируемое дисплеем изображение зависит от угла зрения. На них выводится изображение глаз геймера с учетом как глубины, так и направления взгляда. В частности, это позволяет понять, куда или на кого из нескольких собеседников «смотрит» человек в гарнитуре.

При этом сторонние наблюдатели видят не реальное изображение глаз человека в VR-шлеме — устройство использует функцию отслеживания взгляда, которая применяется к 3D-модели лица пользователя, а затем в обработанном виде выводится на экраны.

Новая функция пока находится в стадии тестирования.