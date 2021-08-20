Facebook переносит офис в виртуальную реальность с помощью Horizon Workrooms

Компания Facebook запустила открытую бета-версию приложения Horizon Workrooms. Оно подразумевает использование шлемов виртуальной реальности Oculus Quest 2 для проведения онлайн-конференций вместо стандартной видеосвязи.

Пользователи сервиса переносятся в виртуальное пространство, в котором другие участники будут идентифицировать их по выбранному аватару, внешность которого можно будет кастомизировать. Cоздание аватара осуществляется до запуска трансляции, после чего он представляет человека в виртуальной комнате. Благодаря использованию технологии пространственного звучания голос говорящего будет доноситься из той части комнаты, где находится его цифровой персонаж. Facebook отмечает, что впервые решил использовать в качестве основного инструмента руки, а не контроллеры.

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Пользователи сервиса могут переносить информацию с компьютера, делать заметки и транслировать свой экран другим участникам конференции. Виртуальные доски можно экспортировать и сохранять в виде обычных картинок. В приложении также предусмотрены текстовые чаты для отправки приглашений и календарь для синхронизации событий.

Для пользователей, которые пока не располагают VR-гарнитурой, компания предусмотрела возможность подключения в формате видеосвязи. В этом случае количество участников конференции может составлять до 50 человек. Если же они будут использовать гарнитуры VR — не более 16 участников. Facebook уже открыл регистрацию на сайте Workrooms. Загрузить бета-версию приложения Horizon Workrooms можно по этой ссылке.