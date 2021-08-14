14.08.2021

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Facebook добавил в Messenger сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков

Messenger

Компания Facebook сообщила о добавлении сквозного шифрования для голосовых и видеозвонков в Messenger. Сообщается, что это нововведение внедряется вместе с новыми средствами управления исчезающими сообщениями. Некоторые пользователи также получат доступ к дополнительным тестовым функциям, связанным с шифрованием.

Отметим, что Facebook Messenger получил сквозное шифрование текстовых сообщений в 2016 году. Теперь этот режим поддерживает и звонки. В настоящее время пользователи Messenger совершают более 150 млн. видеозвонков в день.

Кроме того, обновление Messenger коснулось и текстовых сообщений. Теперь пользователи могут выбирать, как скоро будут исчезать отправленные сообщения — от 5 секунд до 24 часов.

Нововведения будут доступны всем пользователям.

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