Facebook добавил в Messenger сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков

Компания Facebook сообщила о добавлении сквозного шифрования для голосовых и видеозвонков в Messenger. Сообщается, что это нововведение внедряется вместе с новыми средствами управления исчезающими сообщениями. Некоторые пользователи также получат доступ к дополнительным тестовым функциям, связанным с шифрованием.

Отметим, что Facebook Messenger получил сквозное шифрование текстовых сообщений в 2016 году. Теперь этот режим поддерживает и звонки. В настоящее время пользователи Messenger совершают более 150 млн. видеозвонков в день.

Кроме того, обновление Messenger коснулось и текстовых сообщений. Теперь пользователи могут выбирать, как скоро будут исчезать отправленные сообщения — от 5 секунд до 24 часов.

Нововведения будут доступны всем пользователям.