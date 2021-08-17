Ernst & Young начал применять дипфейки сотрудников для бизнес-презентаций

Ernst & Young, британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, начала использовать технологию стартапа Synthesia, которая из 40-минутного видео может сделать виртуальную копию человека, об этом сообщает Wired.

Дипфейк-версии сотрудников начали применять в презентациях для клиентов и в переписке по электронной почте. Вместо обычного текста или графиков клиенты получают полноценные виртуальные копии, которые рассказывают о презентации или содержимом письма. Таким образом было решено разнообразить общение с клиентами, которое теперь проходит только в онлайн-формате. Переход на дипфейки также помог с языковым барьером: один из партнеров компании не говорил на японском, но встроенная система перевода позволила его виртуальной копии общаться с клиентом из Японии на его родном языке.

Вместо термина «дипфейк» Ernst & Young назвала своих двойников ARI — личностями дополненной реальности (artificial reality identity), сказал глава по внедрению технологии в компании Джаред Ридер. По его словам, ARI оказались эффективным способом оживить привычное общение с клиентами.

Первый виртуальный двойник сотрудника Ernst & Young был создан в марте по просьбе одного из клиентов. Когда ARI помог им выиграть сделку, об этом узнали другие партнеры компании, и тоже захотели применить у себя копии виртуальных сотрудников. Процесс «клонирования» очень простой — достаточно 40 минут находиться перед камерой и зачитывать специальный текст. Видео и аудио передают в Synthesia, алгоритмы которой учатся на данных о мимике и голосе человека, чтобы затем их скопировать. В конце процесса достаточно написать текстом то, что должен сказать человек — система сама все визуализирует.

Источник пишет, что протестировал технологию на себе: Ридер прислал им видеопрезентацию, которую провел его собственный виртуальный клон. По словам журналистов, копия была похожа на настоящего Ридера, с которым они общались по Zoom, а система «сносно сымитировала его голос».

В компании утверждают, что доступ к технологии «строго ограничен», чтобы избежать злоупотреблений. В Ernst & Young планируют продолжать эксперименты с технологией.