Epic Games Store бесплатно отдает Yooka-Laylee и Void Bastards

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить две игры — Yooka-Laylee и Void Bastards.

Yooka-Laylee — приключенческий платформер, главными героями которого выступают заключенные на космическом корабле, застрявшем вдалеке от космопорта.

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Void Bastards – это фантастический шутер, главные герои — хамелеон и летучая мышь, которые пытаются забрать волшебную книгу из рук главы зловещей корпорации.

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Обе игры можно забрать до 26 августа. Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет головоломка Automachef.