Epic Games Store бесплатно отдает Yooka-Laylee и Void Bastards
На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить две игры — Yooka-Laylee и Void Bastards.
Yooka-Laylee — приключенческий платформер, главными героями которого выступают заключенные на космическом корабле, застрявшем вдалеке от космопорта.
Void Bastards – это фантастический шутер, главные герои — хамелеон и летучая мышь, которые пытаются забрать волшебную книгу из рук главы зловещей корпорации.
Обе игры можно забрать до 26 августа. Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет головоломка Automachef.