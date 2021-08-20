20.08.2021

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Epic Games Store бесплатно отдает Yooka-Laylee и Void Bastards

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить две игры — Yooka-Laylee и Void Bastards.

Yooka-Laylee — приключенческий платформер, главными героями которого выступают заключенные на космическом корабле, застрявшем вдалеке от космопорта.

Void Bastards – это фантастический шутер, главные герои — хамелеон и летучая мышь, которые пытаются забрать волшебную книгу из рук главы зловещей корпорации.

Обе игры можно забрать до 26 августа. Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет головоломка Automachef.

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