04.08.2021

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EA анонсировала короткометражный фильм Exodus по Battlefield 2042

Exodus Battlefield 2042

Издательство Electronic Arts совместно со студиями-разработчиками DICE и Ripple Effect Studios анонсировало Exodus (Исход) — короткометражный фильм по мотивам Battlefield 2042.

Премьера 9-минутного фильма состоится на официальном YouTube-канале серии Battlefield на следующей неделе — 12 августа в 19:00 по бакинскому времени. Он расскажет о раздираемом конфликтами мире будущего — разработчики незамысловато окрестили его «Миром 2042». Пока достаточно сложно сказать, какие события найдут отражение в фильме.

В ожидании премьеры Exodus разработчики предлагают к ознакомлению 15-секундный тизер. Создатели шутера пообещали, что до премьеры фильма они представят еще несколько подобных мини-роликов.

Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября, шутер выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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