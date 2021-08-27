Дуэйн Джонсон и JBL представили полноразмерные Bluetooth-наушники линейки Project Rock

Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон представил новые полноразмерные беспроводные Bluetooth-наушники линейки Project Rock, которую он создал совместно с брендом спортивной одежды Under Armour.

Наушники производятся компанией JBL, оснащаются системой активного шумоподавления и обеспечивают до 45 часов автономной работы. Технология Speed Charge позволяет подзарядить их всего за 5 минут для 2-часового прослушивания, либо за 2 часа полностью.

Отмечается, что данная модель в первую очередь предназначена для занятий спортом. Наушники получили рейтинг IPX4, обеспечивающий защиту от прямых брызг и пота, а также амбушюры из мягких материалов, которые можно снимать и мыть. Устройство поддерживает технологии воспроизведения звука JBL, такие как Charged Sound с повышенным уровнем басов и Bionic Hearing для отчетливой слышимости окружающей обстановки. Вес составляет 294 гр.

Наушники уже доступны на официальных сайтах JBL и Under Armour. Стоимость составляет 300 долларов. В комплект входят футляр, наклейка, зарядный кабель и кабель AUX.