DellEMC PowerProtect Data Protection PPDM vCenter için Dağıtım & Yapılandırma

Merhaba Dell ürünleri hakkında ilk makalemde Dell EMC yedekleme ürünü Power Protect anlatacağım. Dell DPS ürünü olan Avamar Networker yedekleme ürünlerinin ismini çok duymuşsunuzdur. DELL EMC DataProtecion Suite ile Kurumsal veri yedekleme ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. PowerProtect Data Protection Bu ailenin yeni ürünü olarak geliştiriliyor çok hızlı şekilde güncelleme alıyor ve değişimlere ayak uyduruyor. Buna ek olarak, PPDM artık Amazon Web Hizmetleri ve Microsoft Azure genelinde de bulut iş yüklerinde verileri koruyabilir.

PowerProtect Cyber Recovery yetenekleri ile siber olaylardan hızla kurtulmak içinde esneklik sağlar. Dell EMC PowerProtect Data Manager yazılım tanımlı veri koruması (software-define ), otomatikleştirilmiş keşif(automated discovery), tekilleştirme (deduplication), operasyonel çeviklik (operational agility), self servis (self-service) ve sanal ve bulut ortamları (virtual and cloud environments)özelliklerini kendinde barındırıyor.

Software defined : Uygulamalar genelinde ve bulutta yerel esnek veri koruması ve uyumluluğu sağlar.

Multi-cloud optimized : Yedekleme Korumayı buluta kadar genişletin, bulut içinde yedekleme, uzun vadeli tutma ve bulut felaket kurtarma

Self-service : Doğrudan yerel uygulamalardan yedekleme ve geri yükleme

SaaS-based management : Her yerden kolayca izleme ve sorun giderme

Bu arada Microsof Hyper-V desteyi şu an için bulunmuyor bunun dışında bütün sanalaştırma ortamlarında çalışıyor. Kısa zamanda Hyper-V desteği duyurula bilir. PowerProtect Data Manager VMware ortamı (ESXi sunucusu) için aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerine sahiptir

10 CPU cores 18 GB (ESXi sunucusunda, PowerProtect Data Manager için en az 18 GB RAM gerekiyor)

Toplam 5 disk:

Disk 1 of 100 GB

Disk 2 of 500 GB

Disk 3 of 10 GB

Disk 4 of 10 GB

Disk 5 of 5 GB

Bir 1-GB NIC

PPDM’yi dağıtma ve yapılandırma ile başlayalım.

OVA dosyasını bir vCenter sunucusuna import edelim. Gerekli OVA dosyasını DellEMC destek sitesinden indirebilirsiniz. Vcenter’da bir OVA dosyasının nasıl dağıtılacağıyla ilgili ayrıntıları da paylaşıyor olacağım.

Önce PowerProtect Data Manager sanal sunucu için isim belirleyelim. Kurulum yapacağımız yeri seçerek NEXT diyoruz.

Programı kurmak istediğimiz alanı seçerek virtual disk formatını belirliyoruz.

Kuruluma başlamadan önce PPDM için hostname belirleyelim ve bu hostname’in dns kaydını açalım. Dns sunucumu açıyorum DNS ve PTR kaydını da oluşturmamız gerekiyor. Dns kaydımız tamamlandı. Nslookup komutuyla açmış olduğumuz dns kaydını ve vCenter sunucumuzun DNS kaydını kontrol etmemizde fayda var.

Az önce oluşturduğumuz DNS kaydı ve İp bilgilerini girerek ilerleyelim.

Tamamlamaya hazır penceresinde OVA şablon ayrıntılarını doğrulayın ve NEXT‘i tıklayın.

PowerProtect Data Manager sanal makinamızın import işlemi bittikden sonra VM power on yaparak başlatıyoruz. PowerProtect Data Manager otomatik sanal makine kurulur ve kurulumda her hansı bir sorunumuz yoksa aşağıdaki yeşil link ekranı PPDM UI-nin erişim için hazır olduğu anlamına geliyor.

Burada kullandığımız PPDM arayüzüne ulaşmamız için https://ppdm.evant.local adresine gidiyorum ve aşağıdaki gibi ekran açılıyor. Yapılandırmayı başlatmak için New Install seçiyoruz. Eğer elinizde kullanığınız bir PPDM yedeği varsa Restore Backup sekmesinden ilerlersek eski makinamızın ayarlarına dönecek ve kaldığımız yerden başlaya biliriz. Biz yeni kurulum yapıyoruz.

Gerekli lisans dosyasını ekliyoruz. Ben demo için 90 Days evaluation lisansı kullanıyorum. Evaluation lisans, 90 gün boyunca herhangi bir kısıtlama olmaksızın tüm PowerProtect Data Manager özelliklerini destekler. Bir sonraki ekrana geçiyoruz.

Power Protect Data Manager arabiriminde kullanılmak üzere bir parola ayarlıyoruz.

Doğru Saat dilimini yapılandırıp ve zaman eşitlemesi için kullandığımız NTP sunucusu ekliyoruz. Kullandığımız NTP sunucusu yoksa bu ekranı geçebiliriz.

Kurulum ve AutoSupport için e-posta yapılandırması yapabiliriz. AutoSupport, proaktif destek ve ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesine yardımcı olmak için tanılama ve kullanım verilerini DellEMC‘ye sunar. (SRS) veya E-posta sunucusunun otomatik desteğin düzgün çalışması için yapılandırılması gerekir. Yapılandırmanı daha sonra yapmak için Configure Email kapatarak geçebiliriz.

Özet olarak yaptığımız ayarları görüyoruz ve kurulumu başlatıyoruz.

Kurulum durumuna dikkat etmemiz gerekiyor. PPDM‘nin kurulumunun başarıyla tamamlanmasını bekleyelim.

Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra PPDM arayüzüne tekrar giriş yapacağız.

Daha sonra, Başlangıç sayfası görüyoruz. Başlangıç sayfası PPDM‘nin temel yapılandırılmasına kolaylık sağlıyor. Ve ilk olarak vCenter’i ayarlayalım.

Karşımıza çıkan ekranda Virtual Machine sekmesinden Enable Source tıklayarak vCenter ekleme menusuna geçiş yapıyoruz.

Infrastructure menusundan. VMware vCenter, Protection Storage, Protection Engine işlemlerini yapabiliriz. İlk olarak Asset Sources menusundan kullandığımız VMware vCenter PPDM-e ekliyoruz. vCenter bilgilerini girerek VERIFIED yaparak bilgileri doğruluyoruz. Sertifika doğrulandıktan sonra, vCenter Protection Engine sekmesinde kullanılabilir olacaktır.

vCenter eklendikten sonra, Sanal Makineler gibi vCenter nesnelerinin manuel keşfini başlatmak için Discover düğmesine tıklarız ve değişiklikleri kayıt ediyoruz.

Discover başarıyla tamamlandıktan sonra, Assets menusundan vCenter üzerinde kurulu olan Sanal Makineler görüyoruz.

Daha sonra, PPDM‘de daha önceden virtual olarak kurduğumuz DataDomain sistemini Protection Storage olarak ekleyeceğiz. DataDomain eklemek için Infurastructure sekmesinden Storage sekmesini seçiyoruz ve Add düğmesine tıklayalım. Depolama sistemine yani DataDomain‘e erişmek için bağlantı bilgilerini ve kimlik bilgilerini giriyoruz.

Discover‘i seçiyoruz ve değişiklikleri kaydediyoruz.

Aynı zamanda Cloud DR kısmından bir bulut yedekleme alanınız varsa AWS Azure gibi bir çok bulut yedekleme alanlarını kulanabiliriz

Protection Engines sekmesinden VM Proxies yapılandıracağız.Proxy eklemek için Infrastructure ardından Protection Engines ve VM Direct Engines, kısmından Add Button’una tıklıyoruz.

VM Proxy için Hostname, Geteway‘si, IP Adress vb. gibi gerekli VM Proxy ayrıntılarını giriyoruz.

VM Proxy dağıtılacak ve yukarıda sağlanan bilgilere göre yapılandırılacaktır. Proxy dağıtıldıktan sonra, VM Proxy‘nin Protection Engines’nın bir parçası olarak etkin olduğunu kontrol ediyoruz.

Bir yedekleme işlemi oluşturmak için Protection Policy sekmesinden Add Policy‘i tıklıyoruz karşımızda açılan pencerede yedekleme iş ismi girerek devam ediyoruz.

Asset kısmında yedek alacağımız makinaları seçerek bir sonraki işleme geçiyoruz.

Açılan pencerede Backup dediğimizde öncelikle Schedule oluşturmamız gerekiyor . Burada yedekleme prosedürünü istediğimiz gibi ayarlıyoruz.

Sonrasında karşımızda sisteme tanımlı olan Data Domain ve yedekleme yapacağımız network ayarlamaları yapıyoruz. Eyer bu yedek aynı anda FKM de kullandığınız virtual veya fiziki Data Domain varsa Replicate yapılabilir. Yedekleme silinmemesine karşı korumak için Retention Lock işaretleyebiliriz.

En son olarak oluşturduğum yedek policy için özet çıkıyor ve Finish diyerek backup policy eklemiş oluyoruz.

Şimdi yedeklemeyi çalıştıralım. Oluşturduğumuz Protection Policy seçerek Backup Now diyoruz ve yedekleme başlıyor.

Jobs sekmesinden devam eden ve sonuçlanmış işleri takip ediyoruz. Başlattığımız yedeğin bittiğini görüyoruz.

Son olarak PPDM için temel olarak ayarlar ve yedekleme yaptığımız için Dashboard’a bakalım. Burada yapılan tamlanan veya hata aldığımız işlemler kullanılan Storage alanı oluşturduğumuz Protection Policy durumlarını göre ve kontrol edebiliriz.

PPDM program bize vCenter üzerinden kolay yönetim sağlıyor. vCenter üzerinde yedekleri kontrol etmek,yedekten dönmek,programa gitmeden backup policy oluşturmak gibi bir çok kisayol var. Kurulum zamanı eklenen Plugin kullanarak yönete bileceğiniz bir kolay arayüz sunuyor.

Bu noktada PPDM‘yi gerekli altyapı ile yapılandırdık. Programın diğer özelikleri, çeşitli veritabanları için uygulama aracıları kurmak ve koruma ilkeleri yapılandırmak olacaktır. Eğer çalıştığınız kurumda yeni bir yedekleme ve veri güvenliği çözümü arıyor veya kullandığınız çözümü değiştirmeyi düşünüyorsanız Dell EMC PowerProtec Data Manager bunun için en iyi çözüm olabilir. Bir başka makalede görüşmek üzere.

Shamistan ARZIMANLI, IT System Support Engineer

https://evant.com.tr/DellEMC-PPDM